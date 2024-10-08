ذياب بن محمد بن زايد يفتتح الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية

8 أكتوبر 2024 22:06

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، اليوم، فعاليات النسخة الافتتاحية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2024».

ويقام المعرض تحت شعار «تعزيز البنية التحتية للنقل وتمكين الترابط العالمي»، وتستضيفه شركة قطارات الاتحاد، المطوِّر والمشغِّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومجموعة «أدنيك»، و«دي إم جي إيفنتس»، خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.

رافق سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الافتتاح، كل من معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي بايك وونكوج، نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، ومعالي فريد بياموكاما، وزير الدولة للأشغال والنقل في أوغندا، وجاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات في قطر، ومعالي ليبورن أليو وزير البيئة والتخطيط المكاني والبنية التحتية في كوسوفا، ومعالي المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وزير الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي نغالي بيبيهي جان أرنست ماسينا، وزير النقل في الكاميرون، ومعالي الدكتورة نورة محمد خالد المشعان، وزيرة للأشغال العامة في الكويت، ومعالي أوسكار بوينتي، وزير النقل والتنقل المستدام في إسبانيا.

وشهد سموه الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «جلوبال ريل» التي تحدَّث خلالها معالي جاسم محمد البديوي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي. وقام سموه بجولة تفقدية في المعرض وزار عدداً من الأجنحة، أبرزها جناح وزارة المواصلات لدولة قطر، وقطارات الاتحاد، والسكك الحديدية الوطنية الكورية، وشركة هيتاتشي للسكك الحديدية، حيث اطّلع سموه على المشاريع التي تستعرضها هذه الأجنحة والتي تعكس أبرز التطورات والتقنيات والحلول بشأن السكك الحديدية وقطاع النقل والبنية التحتية.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن إطلاق النسخة الافتتاحية من هذا الحدث العالمي في أبوظبي، يأتي تأكيداً على المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي في استضافة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية، لتعزيز الحوار الاستراتيجي والدولي بين نخبة من صناع القرار ورواد قطاع النقل والبنية التحتية، بهدف بحث سبل تطوير القطاع الحيوي في المنطقة والعالم، والإسهام في إحداث نقلة نوعية نحو مستقبلٍ أكثرَ إشراقاً وتقدُّماً للنقل والبنية التحتية في العالم. وثمَّن سموّه النجاحات المحورية التي حقَّقتها دولة الإمارات على صعيد قطاعات النقل والبنية التحتية والسكك الحديدية المتمثّلة في تطوير العديد من المشاريع الحيوية التي أسهمت في تغيير مشهد النقل في الدولة، وعزَّزت من تنافسيتها العالمية. من جانبه، أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، في كلمته، أن دولة الإمارات تحتل مكانة رائدة عالمياً في النقل والسكك الحديدية، وباتت اليوم منارة للابتكار ونموذجا للنمو المستدام، مشيراً إلى أن الإمارات ملتزمة ببناء اقتصاد متنوع في طريقها نحو مئوية الإمارات 2071؛ ولفت إلى الدور المحوري الذي يلعبه قطاع النقل في ازدهار الدولة، حيث يربط مراكز الصناعة والإنتاج، والممرات التجارية، وتسهيل حركة السكان، وخلق بيئة عمل وحياة أكثر تطوراً. وقال معاليه: يُعد معرض ومؤتمر «جلوبال ريل 2024» خطوة حاسمة في المسار التحويلي لقطاع السكك الحديدية والنقل والبنية التحتية، حيث يجتمع اليوم المسؤولون والخبراء والمتخصصون من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتصميم مستقبل البنية التحتية للنقل، مشيراً إلى أن الإمارات منفتحة على الحوار مع مختلف الدول لتطوير هذا القطاع الحيوي الداعم لمختلف القطاعات، وأن العمل الجماعي والجهود المشتركة ستؤدي إلى ابتكار حلول ترفع من مستوى النقل والتنقل العالمي وتترك إرثاً من جودة الحياة للأجيال المقبلة.

ويجمع المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل»، في نسخته الافتتاحية، أكثر من 1,000 شخص من ممثِّلي شركات وجهات عدة من مختلف دول العالم، و50 وفداً دولياً، و300 جهة عارضة من أكثر من 100 دولة، مع حضور واسع من قِبَل عددٍ كبيرٍ من الرؤساء التنفيذيين لأهم الشركات العالمية، من بينها «سيمنس» الألمانية، و«هيتاشي» اليابانية، و«الستوم» الفرنسية، و«تالغو» و«كاف» الإسبانيتان، إلى جانب عدد من الجهات العالمية المموّلة مثل البنك الصيني «آي سي بي سي»، وبنك «آي كيه إف دبليو» الألماني، وبنك «ستاندرد شاترد اندستريال»، والوكالة البريطانية لتمويل الصادرات، إضافة إلى مشغِّلي السكك الحديدية والمقاولين من مختلف الدول.

ويُتوقَّع أن يستقطب الحدث العالمي على مدى ثلاثة أيام أكثر من 22.000 زائر من المهتمين في القطاع، ويهدف الحدث العالمي إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجستية، حيث يجمع الشركات والجهات الفاعلة في الصناعة ضمن السلسلة الكاملة للنقل والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم. ويتضمَّن «جلوبال ريل» مؤتمراً استراتيجياً يستكشف أُطُر السياسات المبتكرة لتسريع الاستفادة من السكك الحديدية وسُبُل التعاون بين القطاعات المختلفة، من أجل تعزيز القيمة المضافة وإمكانات قطاع السكك الحديدية، كما يتضمَّن مؤتمراً فنياً يستعرض أحدث الأبحاث والتطورات في مواصلة الابتكار في السكك الحديدية، يقدِّمها نخبة من روّاد القطاع، والمعاهد والجهات الأكاديمية المختلفة، إلى جانب جناح المشاريع الدولية الذي يُسلِّط الضوء على مُشغّلي السكك الحديدية العالميين والمطوِّرين وقادة القطاع. ويضمُّ الحدث جناح التمويل، الذي سيتيح الفرصة للمموّلين والمطوِّرين والشركاء الرئيسيين لمناقشة فرص التمويل، وعقد شراكات استراتيجية، وبحث وتوظيف حلول التمويل للنهوض بقطاع النقل وتطويره، إضافةً إلى منصة الابتكار التي ستمكِّن روّاد الأعمال في مجال السكك الحديدية والمختصين في مجال الأبحاث والتطوير ليستعرضوا أحدث وأهم التقنيات والحلول التي تعود بالنفع على قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. وشملت فعاليات اليوم الأول للحدث العالمي، تقديم كلمات افتتاحية من معالي الوزراء، وعقد جلسات حوارية تطرَّقت للعديد من المواضيع الحيوية، حيث ناقشت المكانة المستقبلية لأنظمة النقل المتصلة، وأهمية الجوانب الاستشارية في القطاع، والأتمتة وعلاقتها في القطاع، والأفق المستقبلية لتمويل البنية التحتية للسكك الحديدية، وإنشاء وتمويل المشاريع. وسيتخلل المؤتمر العالمي، الذي يشكِّل علامة فارقة في القطاع، عقد أكثر من 80 جلسة وحلقة نقاشية على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة ما يزيد على 150 متحدثاً دولياً من قادة قطاع النقل والسكك الحديدية والوزراء والخبراء الاستراتيجيين والمتخصِّصين وصنّاع القرار.

وستركِّز الجلسات على سبعة مواضيع رئيسية، هي: الربط متعدد الوسائط، والتنقُّل الذكي، والتحوُّل الرقمي والاتصال، ومرونة البُنى التحتية، والاستدامة، والتمويل، والسياسة والحوكمة ومرونة سلاسل التوريد. وستتناول الجلسات والحلقات النقاشية العديد من المحاور الرئيسية التي تُعنى بقطاع النقل، وتشمل القوانين والتشريعات، وتمويل المشاريع، والاستشارات، ومشغّلي السكك الحديدية، وشركات مقاولات البنية التحتية للسكك الحديدية، وأُطر وأُسس الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وأصول السكك الحديدية، والبحث والتطوير المتعلق بالسكك الحديدية، والقطار فائق السرعة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتحوُّل نحو السكك الحديدية.

ويُعَدُّ الحدث العالمي منصة مثالية للجهات المشاركة ومشغّلي السكك الحديدية، والمقاولين والجهات المموّلة والشركات الرائدة في مجال الابتكار، لتعزيز سُبل التعاون وعقد الشراكات بينها، بهدف رسم ملامح مستقبل أفضل لقطاع النقل والبنية التحتية، من خلال تبادل الخبرات والاستثمار في حلول النقل المتقدِّمة والفعّالة خصوصاً الأنظمة الذكية والقوة التحويلية للذكاء الاصطناعي.