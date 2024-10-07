الامارات | "طرق دبي" تعرض أحدث مبادرات المساعدة في معرض أكسبو أصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في معرض (اكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024) الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، ويضم المعرض 300 عارض دولي ومركز لإعادة التأهيل إلى جانب مشاركة الجهات المحلية والخاصة حيث تقدم مختلف الجهات أحدث ما توصلت إليه الممارسات العالمية في مجال إسعاد فئة أصحاب الهمم وجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم.

وقال راشد الملا مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "يعد معرض (اكسبو أصحاب الهمم الدولي) منصة عالمية تتفاعل فيها مختلف الجهات والشركات العاملة في قطاع تمكين أصحاب الهمم وتوظيف الخدمات والتقنيات لتسهيل ودعم أسلوب العيش، واستعراض الحلول، كما يسعى المعرض إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين جميع الشركات القادمة من مختلف دول العام".

وأضاف: "تأتي مشاركة الهيئة في المعرض، التي بدأت منذ انطلاقه في 2016، تأكيداً على القيم المؤسسية المتمثلة في تعزيز السمعة والعمل الجماعي وتعزيز الريادة والتعاون، وفي النسخة السادسة للمعرض تميزت هيئة الطرق والمواصلات بتعريف الجمهور والزوار على عدد من المبادرات التي تساعد أصحاب الهمم ومنها: أحدث الحافلات المؤهلة لأصحاب الهمم، ومادة فيلمية تسلط الضوء على الخدمات الاستثنائية المقدمة لأصحاب الهمم في محطات المترو والترام حسب "كود دبي للبناء،" الذي يشترط توفير مسارات للمكفوفين (داخلية وخارجية) وأبواب أوتوماتيكية للمداخل الرئيسة، والمنحدرات واللوحات الإرشادية وأماكن مخصصة للانتظار تتناسب مع متطلبات أصحاب الهمم ومصاعد ذات مساحات واسعة، كما تعرض الهيئة خدمة ( مركز إسعاد المتعاملين المتنقل)، الذي يقدم خدمات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين وكبار المقيمين ومنها تسجيل وتجديد المركبات ومعاملات التحويل والتصدير".

كما تعرف زوار المعرض إلى مشروع (إشارات المشاة الذكية)، التي تعمل تقنية إشارة المشاة الذكية من خلال نظام يعتمد على المجسات المتصلة بنظام الأضواء الأرضية، وساهم المشروع أيضاً في رفع مستوى السلامة المرورية ومنح الوقت الكافي لعبور المشاة ممن هم بحاجة إلى وقت أكثر، ومن الخدمات التي تحرص الهيئة على توفيرها وتحديثها خدمات الموقع الالكتروني في تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المحتوى الرقمي ومن هذه الأدوات قارئ الصفحة ولغة الإشارة، وتمييز الروابط، وغيرها من الأدوات، التي تساعد أصحاب الصعوبات الحركية أو الذين يعانون من ضعف البصر وصعوبة القراءة.

الجدير بالذكر أن الهيئة أنجزت المرحلة الثالثة الخاصة بمشروع تأهيل مبانيها ومرافقها لتكون صديقة لأصحاب الهمم ومتماشية مع معايير "كود دبي للبناء" وبلغ عدد المرافق والمباني المؤهلة 26 منها المبنى الرئيس و15 محطة حافلة، و4 مباني لمواقف السيارات متعددة الطوابق، و2 من مراكز إسعاد المتعاملين و5 مباني إدارية ومحطة الجداف للنقل البحري، وتعتبر المرحلة الثالثة المرحلة الأخيرة من مشروع التأهيل وتستمر عملية التطوير استناداً إلى التحديثات المتواصلة على "كود دبي للبناء".

وعلى المستوى الإنساني والرياضي تعاونت الهيئة مع نادي دبي لأصحاب الهمم من خلال توقيع مذكرة تعاون بهدف تبادل الخبرات وتكامل الجهود وتعزيز علاقات العمل والشراكة لدعم أصحاب الهمم في المجال الرياضي، وتوفير كل الإمكانيات والتسهيلات لهم من أجل إعدادهم للمنافسة في البطولات الرياضية المحلية والعالمية ومن أهم الأبطال الرياضيين الذين تلقوا الدعم وحققوا إنجازات دولية البطلة عائشة المطيوعي في مجال العاب القوة، واللاعب أحمد البدواوي في مجال ركوب الدراجات، والرياضي أيمن المقبالي الحاصل على ذهبيات وفضيات في مجال البولينغ.