جامعة الإمارات تحصل على الاعتماد الأميركي لتعليم الصيدلة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، حصول برنامج الدراسات العليا في الصيدلة السريرية "PharmD" في كلية الطب والعلوم الصحية على الاعتماد الكامل من "مجلس الاعتماد الأميركي لتعليم الصيدلة - ACPE " .

ويُعد هذا البرنامج الأول من نوعه عالميًا خارج الولايات المتحدة، الذي يحصل على هذا الاعتماد المرموق كبرنامج صيدلة سريرية للدراسات العليا لمدة عامين "دكتور صيدلة/ ماجستير في الصيدلة السريرية".

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أن حصول برنامج الدراسات العليا في الصيدلة السريرية على الاعتماد الكامل من مجلس الاعتماد الأميركي لتعليم الصيدلة "ACPE"، يعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل تطوير برامجها الأكاديمية والتدريبية لتواكب أحدث التطورات التي تشهدها المنطقة، معرباً عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات النوعية التي تحققها الجامعة محلياً وعالمياً.

من جانبها قالت الأستاذة الدكتورة فاطمة الجسمي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالإنابة، إن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة جامعة الإمارات كصرح أكاديمي عالمي يتميز بتقديم برامج دراسات عليا مبتكرة وذات مستوى عالمي في المجال الطبي والصيدلي، مشيرة إلى أن الكلية بذلت جهودًا كبيرة لضمان تحقيق المعايير الدولية في التعليم والتدريب، والمساهمة في تقديم برنامج متكامل يُعِدّ خريجين قادرين على مواجهة التحديات المعاصرة في مجال الصيدلة السريرية، وهو ما أدى إلى نيل هذا الاعتماد الرفيع.

وأعربت عن امتنانها لشركاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس المساعدين والمدربين الذين قدموا دعماً كبيراً وساهموا في توفير التدريب العملي المتقدم لطلاب البرنامج في عدة مستشفيات مرموقة في الدولة، تشمل مستشفى توام، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعيادة كليفلاند أبوظبي، ومدينة الشيخ خليفة الطبية.



وأكدت أن هذا الإنجاز يعزز مكانة جامعة الإمارات كجامعة رائدة في التعليم الطبي والصيدلي، كما يعكس أيضاً التزام الجامعة بتقديم تعليم عالٍ وفق أعلى المعايير العالمية، ويُظهر نجاحها في بناء شراكات قوية مع مؤسسات صحية رائدة لتوفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة.