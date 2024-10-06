الامارات | ولي عهد أبوظبي يصل إلى أوسلو في زيارة رسمية لمملكة النرويج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى العاصمة أوسلو في زيارة رسمية لمملكة النرويج الصديقة يلتقي خلالها الأمير هاكون ماغنوس، ولي عهد مملكة النرويج ومعالي يوناس غار ستوره رئيس الوزراء النرويجي لبحث سُبل تعزيز العلاقات الإماراتية النرويجية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.

يُرافق سموّه، خلال الزيارة وفد رسمي يضم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة رزان خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطبيعة - ديوان الرئاسة وسعادة فاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى مملكة النرويج.