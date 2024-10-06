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الامارات | محمد بن زايد يغادر الأردن في ختام زيارة عمل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 أكتوبر 2024

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "حفظه الله" اليوم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ختام زيارة عمل قام بها إلى المملكة.

وكان في مقدمة مودعي سموه ـ في مطار السرب الملكي "ماركا" ـ صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن وعدد من كبار المسؤولين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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