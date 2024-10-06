الامارات | مكتوم بن محمد: الشيخ راشد أسس دبي المعاصرة وصنع منظومة حكم استثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 أكتوبر 2024

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في تغريدة عبر منصة «إكس»: الرجل الذي أسس دبي المعاصرة، ووهب حياته لبناء اتحاد الإمارات، وصنع منظومة حكم استثنائية، ووضع رؤيةً اقتصاديةً فذّة قامت عليها دبي، ومازال حياً بذكراه بيننا في أفضل دول العالم وأجمل مدن الأرض، حاضراً في إنجازاتها وجمال تفاصيلها ومستقبلها، رحم الله الشيخ راشد بن سعيد وأسكنه فسيح جناته.