الامارات | حمدان بن محمد: رحم الله الشيخ راشد.. باني دبي ووالد شعبها ومؤسس أمجادنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 أكتوبر 2024

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تغريدة عبر منصة «إكس»: إصدار لمجلة آخر ساعة المصرية نشر في مايو 1972 حمل العنوان التالي «دبي.. على موعد مع المستقبل المشرق». رحم الله باني دبي ووالد شعبها، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم... رحم الله مؤسس أمجادنا وشريك الشيخ زايد في قيام اتحادنا.