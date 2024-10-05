الامارات | «السلامة الغذائية» تغلق منشأة «مخابز وأسواق الدانة» بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مخابز وأسواق الدانة» في مدينة أبوظبي الصناعية (إيكاد 2)، التي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-4932311) لمخالفتها القانون، وخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق جاء نتيجة مخالفة اشتراطات السلامة الغذائية، وتكرار المخالفات التي تؤثر في سلامة الغذاء، وتقاعس مسؤول المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعّالة لتصويب هذه المخالفات، بما يؤثر في سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث تم إصدار أربع مخالفات، وتنبيه بالإغلاق الإداري بحق المنشأة، بسبب رصد مخالفات، مثل أغذية منتهية الصلاحية، وتفشي الحشرات. وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، واستيفائها جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتيان في إطار الجهود التفتيشية، لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت اشتراطات السلامة الغذائية.