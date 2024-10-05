الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلل ثلاثة آسيويين إلى الدولة بعد إبعادهم سابقاً لإدانتهم بتهمة السرقة، واتهموا بنشل شخص كان يحمل حقيبة فيها أكثر من 30 ألف درهم.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوياتهم بعد التعرف إلى أسلوبهم الإجرامي، وقبضت عليهم، واعترفوا بالتهمة المسندة إليهم في محضر الاستدلال، لكنهم أنكروها لاحقاً في تحقيقات النيابة العامة.

ولم تطمئن المحكمة إلى أدلة الثبوت وقضت ببراءتهم، لكنهم أدينوا بالتسلل إلى الدولة بعد إبعادهم في جرائم مماثلة، وحكم عليهم بالحبس شهراً والإبعاد.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان يحمل حقيبة سوداء على ظهره تحوي جهاز كمبيوتر محمول، والشاحن، إضافة إلى مبلغ 31 ألف درهم.

وأضاف أن وسيلة النقل التي استقلها كانت مزدحمة. وانتقل من مكان لآخر، إلى أن وصل إلى منزله، ليكتشف هناك أن شخصاً أو أكثر استغلوا الازدحام لنشله دون أن يشعر.

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