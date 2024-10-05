الامارات | القابضة ADQ تُعيّن «مُدن» مطوراً رئيساً لـ «رأس الحكمة» في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلنت القابضة (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة التابعة لحكومة أبوظبي، تعيين مجموعة «مُدن القابضة» الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: MODON، مطوراً رئيساً لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.

ويعد المشروع ضمن أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، ويمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة وجهة رائدة عالمياً.

جرت مراسم توقيع اتفاقية تطوير المشروع بمدينة رأس الحكمة، بعد حصول شركة «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير المشروع في وقت سابق من العام الجاري.

وستضم مدينة رأس الحكمة ـ التي تمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع ـ مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.

ويقع «مشروع مدينة رأس الحكمة» على الساحل الشمالي لمصر على بعد 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2045.

وسيسهم المشروع بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار أميركي سنوياً، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

ويركز مشروع رأس الحكمة في مراحله الأولى على البنية التحتية السياحية، إذ تمتد المدينة على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد أربع ساعات طيران لأكثر من 400 مليون سائح خارجي، مع إمكانات ومقومات هائلة للنمو.

وستعمل مجموعة مدن القابضة على استقطاب حصة كبيرة من سوق السياحة في البحر الأبيض المتوسط من خلال تقديم مناطق جذب فريدة وتجارب وفعاليات استثنائية على مدار العام. ويسهل المطار الدولي وشبكة المواصلات الحديثة بما فيها السكك الحديدية والقطارات وصول سياح من داخل مصر وخارجها.

وتحتضن مدينة رأس الحكمة لدى اكتمالها نحو مليوني نسمة، مع أكثر من 40 كيلومتراً من المساحات الخضراء. وستضم مطاراً دولياً جديداً ومحطة قطارات عالية السرعة ومناطق سكنية ومساحات مكتبية وفندقية ومرافق للتجزئة والترفيه ومرسى عالمياً للقوارب واليخوت ومنطقة حرة خاصة.

وإلى جانب تركيز المشروع الضخم على جوانب السياحة والضيافة.. تسعى «مدن» القابضة أيضاً إلى تطوير البنية التحتية الداعمة لمجموعة من الخدمات التجارية والمالية والتكنولوجيا إضافة إلى استقطاب أبرز الأحداث الترفيهية والرياضية والثقافية.

وقال وزير الاستثمار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «القابضة» (إيه دي كيو) محمد حسن السويدي، إن «مشروع رأس الحكمة يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، نظراً لحجمه وتأثيره الكبيرين، حيث سيتيح العديد من الفرص الواعدة، وسيساعد على تحفيز القطاع السياحي.. وستوفر شركة مدن القابضة خبراتها في مجال التخطيط العمراني، إضافة إلى حلولها المتقدمة والمبتكرة التي ستسهم في بناء وجهة عمرانية وسياحية رائدة».

من جانبه، قال رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة، جاسم محمد بوعتابة الزعابي: «نطمح إلى أن تصبح مدينة رأس الحكمة من أفضل الوجهات السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة أنها تقع في جمهورية مصر العربية، التي تشتهر بتاريخها العريق، وغناها بالمعالم السياحية المتنوعة.. ويسعدنا أن تتولى (مدن القابضة) تنفيذ هذا المشروع الطموح والضخم.. وسنحرص على تسخير خبراتنا الواسعة ومفاهيمنا المبتكرة لتطوير المشروع والعمل مع شركائنا الاستراتيجيين لتكون رأس الحكمة محركاً مهماً لعجلة الاقتصاد المصري ونموذجاً للمجتمعات العمرانية المستقبلية».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة بيل أوريجان إن «مدينة رأس الحكمة تعد من أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية لدى المجموعة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وسيحقق المشروع مستوى جديداً من التميز ليوفر تجربة استثنائية للزوار والمقيمين على حد سواء».

ويكمن سبب اختيار مجموعة «مدن القابضة» للعمل على هذا المشروع، نظراً لما يحفل به سجلها من خبرات واسعة وغنية في تصميم وتنفيذ مخططات رئيسة لكبرى المشاريع العمرانية.

• رأس الحكمة ستضم مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية.. ومشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.

• 170 مليون متر مربع مساحة مدينة رأس الحكمة.

• 750 ألف فرصة عمل سيوفرها المشروع بشكل مباشر وغير مباشر.