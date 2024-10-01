الامارات | "طرق دبي" تنجز 8 تحسينات مرورية لتعزيز انسيابية وكفاءة شبكة الطرق في 37 مدرسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 أكتوبر 2024

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات 8 تحسينات مرورية في مجموعة من المناطق المدرسية في عام 2024 لتشمل 37 مدرسة بإمارة دبي، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز كفاءة وانسيابية شبكة الطرق بإمارة دبي وتحديداً في المناطق المدرسية، وذلك بما يتواءم مع التطور والنمو الحضري، ولخدمة مرتادي الطريق من الطاقم التدريسي وسائقي الحافلات وذوي الطلبة من قائدي المركبات، مما يضمن السلامة لجميع مستخدمي الطريق في شوارع الإمارة.

وتركزت الأعمال المنجزة في المناطق الدراسية التالية: مدرسة كينجز على شارع أم سقيم، ومدرسة الشويفات الدولية، وكلية دبي على شارع حصة، ومجمع مدارس الصفا، ومدرسة البحث العلمي في الورقاء 4، ومجمع مدارس القصيص، ومجمع مدارس المزهر، ومجمع مدارس ند الشبا، بالإضافة إلى مجمع مدارس الطوار 2.

وشملت أهم التحسينات، في توسيع الطرق المؤدية إلى المدارس، وتوفير المواقف لطاقم التدريس وأولياء أمور الطلبة، وتحسين المداخل والمخارج لعدد من المدارس، وتنفيذ التحويلات المرورية على المناطق المجاورة إلى المدارس، ورصف المواقف النظامية أمام عدد من المدارس، إلى جانب توفير عدد من المواقف لتسهيل نزول وصعود الطلبة في المناطق الدراسية.

وتعقيبا على ذلك، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: " أسهمت التحسينات المرورية المنفذة في تعزيز شبكة الطرق والحفاظ على جودة وكفاءة البنية التحتية بدبي، حيث تعكس هذه الإنجازات التزام الهيئة وحرصها الدؤوب على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، في تلبية احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني بالإمارة، من خلال عمليات التطوير المستمر في قطاع البنية التحتية بدبي، مواكبة النمو المستدام للإمارة، ولتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة. "

وأضاف البنا: " عملت الهيئة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والمطورين العقارين، وكذلك الجهات المعنية في المدراس المنتشرة ضمن المناطق المذكورة، على دراسة التأثيرات المرورية وتحديد الحلول والتحسينات المراد إجراءها، وتنفيذها بشكل فوري، ومن ثم قياس أثرها المروري بشكل دوري، للتأكد من استدامة نتائجها، ودورها الفعال في الحفاظ على انسيابية حركة المركبات، ورفع كفاءة الطرق وسلامة مستخدميه. "

وأستطرد البنا، قائلاً: "ساهمت التحسينات المرورية في انخفاض الوصول إلى المدارس بمعدل يتراوح ما بين 15% إلى 20%. وتعكس هذه النتائج التطوير المستمر في قطاع البنية التحتية بإمارة دبي، وحرص الهيئة على تعزيز انسيابية حركة المركبات وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل لمواكبة التطور الحضري المزدهر، والطفرة السكانية بإمارة دبي."

وأختتم البنا، قائلاً: "ستواصل الهيئة تنفيذ الحلول المرورية في عدد من المناطق الدراسية ضمن خطة استراتيجية متكاملة ومحدثة بشكل دوري، حيث ستبدأ تلك الأعمال مطلع العام 2025، لتشمل أكثر من 13 مدرسة، وموزعة في عدد من المناطق، وهي: منطقة القرهود، ومنطقة البرشاء الأولى، ومنطقة الورقاء، ومنطقة البرشاء جنوب. كما سيتم وضع خطة تشغيلية لإدارة الحركة المرورية لتلك المناطق، وتحقيق الأثر الإيجابي في خفض الازدحام وزمن الرحلة لمرتادي تلك المدارس."