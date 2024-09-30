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الامارات | قطر تدين الهجوم على مقر رئيس بعثة الإمارات بالخرطوم

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الدوحة – وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة قطر عن إدانتها للهجوم الذي تعرض له مقر رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، مؤكدة رفضها القاطع لانتهاك القوانين والأعراف الدولية.

 وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية اليوم، على أهمية احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية الكاملة لها، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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