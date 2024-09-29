الامارات | حمدان بن محمد يلتقي مساعد رئيس جمهورية أوزبكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساعد رئيس جمهورية أوزبكستان، سعيدة ميرضيائيفا، وذلك في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وبحث سمو ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومساعد رئيس جمهورية أوزبكستان، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وأوزبكستان.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتطوير العلاقات الثنائية مع أوزبكستان، واستثمار الفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين، مشيداً سموه بالتطور الإيجابي الكبير الذي شهدته الشراكة المتميزة التي تربط بين الدولتين، خصوصاً في مجال التحديث الحكومي.

من جانبها، رحبت مساعد رئيس جمهورية أوزبكستان بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق، مؤكدة أن الزيارة تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتسهم في دفع جهود تطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشادت بالعلاقات الإماراتية الأوزبكية الراسخة، وما أثمرته من شراكة استراتيجية نموذجية في العديد من المجالات، لاسيما على صعيد التحديث الحكومي، وما شهدته العلاقات السياسية والاقتصادية من تطور خلال السنوات القليلة الماضية، انطلاقاً من الرؤى المشتركة لقيادتي البلدين، وتوجهاتهما المشتركة لتوسيع آفاق التعاون، بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل الارتقاء بفرص التعاون، وتوظيف مقومات التميز التي يتمتع بها البلدان، في تعزيز أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لديهما، لاسيما في القطاعات المتعلقة ببناء المستقبل، من خلال تشجيع مجالات الاقتصاد المعرفي والتطوير التكنولوجي.

وتم استعراض آفاق التعاون في مجالات العمل الإعلامي المختلفة، وفرص التعاون في مجالات التعليم والتبادل المعرفي، وتأهيل الكفاءات والكوادر المتخصصة.

حضر اللقاء وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة ميران، وسفير الدولة لدى أوزبكستان، الدكتور سعيد مطر القمزي.