الامارات | رئيس الدولة يلتقي الرئيس السابق دونالد ترامب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 سبتمبر 2024

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وذلك في إطار زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة وتبادلان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك