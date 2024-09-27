الامارات | محمد بن راشد: نحن بشر .. يحركنا الإلهام والطموح أكثر من أي شيء آخر

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نحن بشر .. يحركنا الإلهام والطموح أكثر من أي شيء آخر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 سبتمبر 2024
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً،
علمتني الحياة
أن ما يقود الشعوب نحو التطور ليس الوفرة المادية .. بل الطموح .. الطموح العظيم ..
نحن بشر .. يحركنا الإلهام والطموح أكثر من أي شيء آخر..
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App