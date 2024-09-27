الامارات | محمد بن راشد: نحن بشر .. يحركنا الإلهام والطموح أكثر من أي شيء آخر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 سبتمبر 2024

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً،

علمتني الحياة

أن ما يقود الشعوب نحو التطور ليس الوفرة المادية .. بل الطموح .. الطموح العظيم ..

نحن بشر .. يحركنا الإلهام والطموح أكثر من أي شيء آخر..

