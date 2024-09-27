الامارات | محمد بن راشد يعزي سعود المعلا في وفاة عبدالله بن أحمد المعلا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء إلى صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة المغفور له الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.