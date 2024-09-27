الامارات | حاكم أم القيوين يتقبل تعازي حمدان بن محمد وأحمد بن محمد في وفاة عبدالله بن أحمد المعلا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقبل صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، في وفاة المغفور له الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب سموّهما، خلال زيارة مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص التعازي والمواساة، داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.