الامارات | جمارك دبي تطلق مبادرة لتأهيل وتوظيف 80 مواطناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جمارك دبي خلال معرض «الإمارات للوظائف - رؤية 2024»، مبادرة لتأهيل وتوظيف 80 مواطناً من خريجي الثانوية العامة الجدد لشغل وظيفة «مفتش جمركي» بالدائرة، وذلك في إطار التزام الدائرة وتوجهها لزيادة مشاركة المواطنين ومساهمتهم الفعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية، ودورها في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 من خلال الاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تواكب التغيرات العالمية، حيث خصصت الدائرة برنامجاً مهنياً في التفتيش الجمركي لمن سيتم ترشيحهم من معرض «الإمارات للوظائف -رؤية 2024»، لتدريبهم وتأهيلهم مهنياً لمدة سبعة أشهر داخل الدولة وخارجها قبل الالتحاق بالوظائف الشاغرة، وذلك ضمن برنامج «مسار 33» الذي ابتكرته الدائرة ليواكب أهداف وتطلعات أجندة دبي بتسخير كل الإمكانات، وجميع البرامج والخطط التنموية لتحقيق أفضل جودة حياة للمواطنين في الإمارة، ويهدف «مسار 33» إلى رفع القدرة التنافسية للكوادر الإماراتية، عبر العديد من المبادرات والبرامج المهنية والمنح الدراسية المتنوعة، حيث تعد جمارك دبي ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الوطنية، وتعزيز كفاءتها وإنتاجيتها، ورفع مشاركتها في القطاعات الاقتصادية، بما يلبي تطلعات دبي الريادية نحو المستقبل.

ويهدف البرنامج المهني إلى رعاية وتأهيل المواطنين من خريجي الثانوية العامة الجدد إلى تعزيز عملية تطوير المهارات المهنية عند الشباب الإماراتي بما يتواءم مع رؤية حكومة دبي، بدمج المواطنين في سوق العمل منذ المراحل العمرية المبكرة، ما يحقق التفوق والتنافسية لهم في المستقبل، إضافة إلى بناء قدرات المفتش الجمركي على أسس علمية وتدريبية متطورة للتصدي للمخاطر الأمنية، وحماية المجتمع والاقتصاد من التهرب الجمركي وتهريب الممنوعات، حيث تسجل نسبة التوطين بقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي 100%.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن المؤسسة تحرص من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة الموجه لتدريب وتأهيل المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في إنجاح التوجهات والرؤية الوطنية لدولة الإمارات التي أساسها وعمادها الرئيس الكادر المواطن.

وأشار إلى دور جمارك دبي في تنويع مشاريعها التي تواكب خطة حكومة دبي وأجندتها الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تعزيز تنافسية المواطنين في سوق العمل، سواء للقطاع العام أو الخاص وفق استراتيجية طموحة لتشجيع وتحفيز سياسات التوطين.

من جانبه، أكد مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، أن الدائرة توفر عدداً من البرامج التخصصية وفق أعلى المستويات لاستقطاب الشباب المواطنين، وإشراكهم في العملية التنموية، من خلال «مسار 33» الذي يواكب مستهدفات أجندة دبي ورؤية القيادة الرشيدة في تعزيز عملية التوطين سواء للقطاع الحكومي أو الخاص.