الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة سُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (55) لسنة 2024، بتشكيل مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسّلع المتعدّدة، برئاسة حمد مبارك بوعميم، وعضوية كل من: عبدالواحد عبدالرحيم العلماء، نائباً للرئيس، وعبدالله سـيف الشامسي، وتشارلـز جـورج ويــب، ومـي نصـرالله ميرفيل، وتيري جان لويس جيمونيـت، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لسلطة المركز.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.