انطلاق النسخة الـ 12 من مبادرة "حماة العلم"

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت مؤسسة وطني الإمارات فعاليات النسخة الـ 12 من مبادرة "حُماة العَلم" التي تستمر حتى 31 أكتوبر المقبل وتغطي إمارات الدولة كافة بهدف تعزيز ثقافة احترام علم الدولة باعتباره جزءا لا يتجزأ من ملامح الهوية الوطنية وتأكيدا على أن المواطنة الصالحة تقوم على الممارسات والسلوكيات الحميدة التي يجب على جميع فئات المجتمع الالتزام بها.

تستهدف مبادرة "حماة العلم" المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات والمنازل في الدولة، للتعريف بطرق المحافظة على هيبة العلم ومراسمه التي يجب الانتباه إليها.

وقال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: "نؤكد من خلال تجديدنا لمبادرة "حُماة العَلم" للعام الثاني عشر على التوالي أهمية تعزيز ثقافة احترام العَلم والحفاظ عليه الأمر الذي يمثل انعكاسا لالتزامنا بتعزيز قيم المواطنة الصالحة وترسيخ ملامح الهوية الوطنية.