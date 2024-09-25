الامارات | منصور بن محمد يفتتح معرض «رؤية - الإمارات للوظائف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، فعاليات النسخة الـ23 من معرض «رؤية - الإمارات للوظائف» في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يمثّل المنصة الرائدة للتوظيف، وتنمية المهارات والتواصل، وتمكين الشباب الإماراتي، ويهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من فرص العمل في سوق العمل الإماراتي المتطور، حيث تنعقد نسخة هذا العام تحت شعار «الشباب يستطيع»، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 من سبتمبر الجاري.

واطلع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة التي رافقه فيها المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، على خطط ومبادرات الدوائر والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، والهادفة إلى توظيف وتدريب المواهب الإماراتية الشابة.

كما زار سموّه عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض، بما فيها أجنحة شرطة دبي، وإعمار، ومركز دبي التجاري العالمي، والتي تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى توفير فرص عمل للمواطنين، وتمكينهم من خوض مسيرة مهنية طويلة وحافلة بالإنجازات على الصعيد الشخصي والمجتمعي. ويبلغ عدد الشركات المشاركة في نسخة هذا العام أكثر من 150 من 26 قطاعاً وظيفياً متنوعاً.

وشهد اليوم الأول من المعرض زيارة آلاف الشباب الإماراتيين الموهوبين لأجنحة الشركات الرائدة في الإمارات، والتي تعمل على تعزيز جهود التوطين، ودعم الشباب الإماراتي، ومنها الراعي البلاتيني للحدث، بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، الراعي الذهبي، والعربية للطيران، والبنك العربي المتحد، الراعيان الداعمان، إضافة إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «نحرص في دائرة الموارد البشرية بحكومة دبي، على المشاركة في معرض (رؤية - الإمارات للوظائف) كداعمين للمعرض ومشرفين على منصة حكومة دبي فيه، وذلك في إطار التزامنا بتمكين جيل جديد من المبدعين والمبتكرين، ودعم الاستراتيجيات المستقبلية لإمارة دبي ودولة الإمارات، لاسيما رؤية (نحن الإمارات 2031) الرامية إلى جعل الإمارات ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها».

وأضاف: «يقدم هذا الحدث مساحة للتعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات، بهدف تمكين المواهب الإماراتية، وتعزيز حضورها في القطاعين العام والخاص، حيث يتيح منصة مثالية للتواصل بين المورد البشري الوطني وجهات العمل المختلفة. وسنواصل في الدائرة التزامنا بدعم وتمكين الكوادر البشرية الإماراتية، وإطلاق البرامج والمبادرات الكفيلة بتوسيع حضورها في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز جاهزيتها لوظائف المستقبل، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن الرؤى الوطنية الرامية إلى إرساء دعائم نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار. وندعو شبابنا الإماراتي إلى الاستفادة من هذه الفرصة للمساهمة بفعالية في رسم ملامح مستقبل دولتنا».

من جهته، قال رئيس الموارد البشرية والثقافة في «مجموعة شلهوب»، وسيم عيد، والتي تشارك في «رؤية» للعام السابع على التوالي بحملة «مستقبلي الجريء» لتوطين المواهب: «تعكس مشاركتنا في (رؤية) التزامنا برعاية ودعم المواهب الإماراتية. إن هذا الحدث الرئيس يُعدُّ منصة حيوية لتقديم المواهب الإماراتية الطموحة في قطاع التجزئة الفاخرة».

ورحب مسرح «إلهام الشباب» بالرياضيات الإماراتيات البارزات، مها الشحي، وهند البستكي، وحوراء العجمي، كما استمتع عدد من الزوار بورش عمل تناولت الاستعداد للجامعة، قدمتها وزارة التربية والتعليم، واستضافت «وومن تشويس»، شريك تمكين المرأة، جلسة نقاشية مع ماري تينغ، نائب رئيس قسم المواهب والفعالية التنظيمية لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا في ماستركارد، وإيما دونكومب، المدير العام ورئيس قسم الموارد البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والبنوك في سيتي، وداميان براون، نائب رئيس قسم اكتساب المواهب في «مجموعة شلهوب».

وتتضمن فعاليات اليومين الثاني والثالث المزيد من الجلسات التفاعلية، وفرص العمل، والمحادثات الملهمة للمواطنين الإماراتيين الذين يبحثون عن التوظيف، وورش عمل تغطي التصوير الفوتوغرافي، وصنع الفسيفساء. الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام يستقبل الطلبة الإماراتيين، والخريجين الجدد، والمحترفين من الشباب، ويتيح لهم فرصة الاطلاع على أكثر من 3000 وظيفة شاغرة، والحصول على المعرفة من خلال ورش عمل تفاعلية، ومسابقات متعددة، ومحادثات مؤثرة.

• 150 شركة مشاركة في نسخة هذا العام من 26 قطاعاً وظيفياً متنوعاً.

• المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من فرص العمل في سوق العمل الإماراتي المتطور.

• عبدالله الفلاسي: الحدث يوفر مساحة للتعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات بهدف تمكين المواهب الإماراتية وتعزيز حضورها في القطاعين العام والخاص.