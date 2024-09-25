الامارات | دبي تحتضن 3 من أبرز المعارض المتخصصة في الغذاء على مستوى الشرق الأوسط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، ثلاثة من أبرز المعارض المتخصصة في قطاع الغذاء على مستوى الشرق الأوسط، والتي تقام في وقت متزامن في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 24 و26 سبتمبر 2024، حيث من المتوقع أن تستقطب جميعها عشرات الآلاف من الزوار على مدار الأيام الثلاثة. وتشمل المعارض الثلاثة، معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، أحد أبرز الفعاليات المتخصصة بالحلويات والوجبات الخفيفة في المنطقة، ومعرض «جلفود جرين» الأول، ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط.

واطلع سموّه، خلال الجولة التي رافقه فيها المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، على ما تقدمه المعارض من التقنيات المبتكرة في صناعة الغذاء والمشروبات، وما توفره من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا القطاع الحيوي المهم.

كما استمع سموّه لشرح حول ما تضمه المعارض من أجنحة ومنصات دولية والتي تشارك من خلالها كبرى الشركات والجهات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الغذاء والمشروبات، وما تعرضه من أحدث الابتكارات والتقنيات والمعدات والحلول في هذا المجال.

وبعد الافتتاح الرسمي، انطلقت أعمال قمة «مستقبل الغذاء» بجلسة افتتاحية حول الأمن الغذائي وتغير المناخ، حيث ناقش المشاركون كيفية تعزيز الوصول العالمي إلى الغذاء، وتحقيق المساواة.

وأشار المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي، عبدالحكيم الواعر، خلال القمة، إلى أن 713 إلى 757 مليون شخص تأثروا بانعدام الأمن الغذائي في عام 2024، أي شخص واحد من كل 11 شخصاً في أنحاء العالم، وشخص واحد من أصل كل خمسة أشخاص في إفريقيا.

وقال: «إن استمرار الجوع وانعدام الأمن الغذائي، خصوصاً في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، يتطلب تضافر الجهود، لضمان أننا على المسار الصحيح، لتحقيق هدف التنمية المستدامة، المتمثل في القضاء على الجوع».

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسة لمعرض «جلفود جرين» في توفير منصة تربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين، حيث شهدت منصة الشركات الناشئة قيام أكثر من 130 شركة ناشئة باستعراض منتجاتها وحلولها أمام جمهور يضم مجموعة من أكبر المستثمرين المؤسسين في دولة الإمارات وخارجها، كما أسهمت «منصة المستثمرين» الواقعة ضمن منطقة الشركات الناشئة، وبرنامج الاجتماعات الشامل في تعزيز فرص التواصل للمستثمرين والشركات الناشئة.

من جانبه، قال المؤسس الشريك العام الإداري لشركة «بيج آيديا فينتشرز»، أندرو إيف: «التكنولوجيا متوافرة اليوم للمساعدة في إنشاء نظام غذائي أكثر استدامة. وتمتلك دولة الإمارات الموارد، والالتزام بالاستدامة، مع القدرة على أن تصبح دولة رائدة عالمياً من خلال جمع المبدعين معاً في فعاليات مهمة مثل (جلفود جرين)، حيث يمكننا مناقشة الأفكار، وكيفية تحويلها إلى واقع».

وشهد اليوم الأول من فعالية منصة الخبراء لمعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، إجراء مناقشات حول التوجهات العالمية والناشئة في صناعة الحلويات والوجبات الخفيفة، ورؤى السوق وتوقعاتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونصائح حول دخول أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويستقطب معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، مجموعة من الموردين العالميين للغذاء والعلامات التجارية الخاصة والمصنعين المتعاقدين من أكثر من 40 دولة.