الامارات | "هيئة الصحة" بدبي تكشف عن أكثر من 350 فرصة عمل في القطاع الطبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 سبتمبر 2024

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن توفر ما يزيد عن 350 فرصة عمل في القطاع الصحي، مخصصة لتوظيف المواطنين في التخصصات (الصحية/الطبية، والتقنية، والإدارية)، وذلك ضمن سياسة التوطين التي تتبنى الهيئة تنفيذها.

وأشارت الهيئة على لسان الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، إلى أن تفاصيل الشواغر وغيرها من الفرص التعليمية والتوظيفية، ستكون متاحة في معرض مواهب، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري ضمن معرض رؤية الإمارات للوظائف 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، لتشجيع المواطنين على دراسة التخصصات الصحية، ودعم وتشجيع القطاع الصحي الخاص على التوطين.

وأكد الدكتور الملا أن هيئة الصحة بدبي تولي الخبرات والكفاءات المواطنة جل اهتمامها، وتحرص على توسيع نطاق فرص العمل أمامهم، وأن هناك استجابة لافتة من القطاع الصحي الخاص في دبي، لأهداف ومقتضيات سياسة التوطين التي تنتهجها الهيئة، وهو ما يزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، ويفتح المجال لرفد هذا القطاع الحيوي بعناصر وخبرات مواطنة.

وأوضح أن الهيئة أطلقت قبل عام مبادرة "مواهب الصحة"، التي تنظمها إدارة التعليم الطبي والأبحاث، وذلك ضمن مجموعة من المبادرات المبتكرة، التي تهدف إلى توفير فرص توظيف تخصصية للكوادر المواطنة، مما يتيح لها المشاركة في تحسين جودة نظام الرعاية الصحية والمساهمة في تطويره المستمر، وتعزيز تطلعات إمارة دبي في تحقيق استدامة الصحة.

وأضاف: يرتكز تنفيذ المبادرة على إقامة معرض نوعي "مواهب"، ضمن معرض " رؤية " المنصة الرائدة في توظيف وتمكين الشباب، حيث سيجمع العديد من المنشآت الصحية في دبي مع الكفاءات المواطنة وخريجي برنامج المنح الدراسية (طب وعلوم) الذي تنفذه الهيئة، إلى جانب خريجي تخصصات صحية متعددة مثل التمريض والأشعة والمختبرات والصيدلة والعلاج الطبيعي والتأمين الصحي وهندسة المعدات الطبية وعلم النفس، بالإضافة إلى تخصصات إدارية أخرى.

من جانبها أوضحت الدكتورة وديعة محمد مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة، أنه من المقرر أن تشارك 24 مؤسسة صحية في معرض مواهب، مؤكدة أن هذا العدد من المشاركات يعكس مستوى التعاون المثمر القائم بين الهيئة والقطاع الصحي الخاص في دبي.

وقالت: يمتد المعرض على مدى ثلاثة أيام، ويتيح أكثر من 350 فرصة عمل في مختلف التخصصات الصحية والإدارية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم توقيع مذكرات تفاهم وإقامة ورش توعوية تتناول مواضيع طبية وإدارية متنوعة، لتمكين الكوادر المواطنة من الالتحاق بميدان العمل.