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الامارات | مكتوم بن محمد يهنئ السعودية باليوم الوطني

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شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يهنئ باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 سبتمبر 2024

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمناسبة يومهم الوطني الـ 94

 

وقال سموه في حسابه على منصة " اكس" من تاريخٍ راسخٍ في الأمجاد إلى مستقبلٍ زاخرٍ بالازدهار، نهنّىء المملكة العربية السعودية وملكها وولي عهده الأمين والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أدامها الله في عزٍ ومجد وتطورٍ وتنميةٍ مستمرة. أخوتنا مع المملكة راسخة في ظلّ تاريخٍ مشتركٍ

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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