الامارات | مكتوم بن محمد يهنئ السعودية باليوم الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 سبتمبر 2024

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمناسبة يومهم الوطني الـ 94

وقال سموه في حسابه على منصة " اكس" من تاريخٍ راسخٍ في الأمجاد إلى مستقبلٍ زاخرٍ بالازدهار، نهنّىء المملكة العربية السعودية وملكها وولي عهده الأمين والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أدامها الله في عزٍ ومجد وتطورٍ وتنميةٍ مستمرة. أخوتنا مع المملكة راسخة في ظلّ تاريخٍ مشتركٍ