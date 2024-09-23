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الامارات | حمدان بن محمد يهنئ السعودية باليوم الوطني الـ 94

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 سبتمبر 2024

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ، الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمناسبة يومهم الوطني الـ 94

 

وقال سموه في تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر": "نبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده أخي الأمير وللشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 94 ... نسأل الله أن يديم عز المملكة ويزيدها رفعةً وأن يديم أخوتنا ومحبتنا."

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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