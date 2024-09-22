الامارات | أحمد بن محمد: نبارك للمملكة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني السعودي.. أدام الله أفراحكم وأمجادكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 سبتمبر 2024

قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في تدوينة على منصة "إكس": "شهدت اليوم حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي بمناسبة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني السعودي ... نبارك للمملكة هذه المناسبة الغالية وندعو الله أن يديم أفراحكم وأمجادكم، ونؤكد على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين".