الامارات | الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بالمستلزمات الطبية الضرورية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في رفح وفداً من منظمة الصحة العالمية بهدف الاطلاع على الجهود الطبية ووضع آليات للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات، واستعراض الإمكانيات والتجهيزات الطبية التي تقدمها دولة الإمارات لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية "الفارس الشهم 3" (12) طنًا من المساعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، لدعم المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

جرى خلال اللقاء التأكيد على التنسيق المشترك بين الطرفين في مجال إخلاء الجرحى والمصابين، ومواصلة المستشفى استقبال الجرحى بشكل مستمر لدعم الوضع الصحي في قطاع غزة.

وتم الاتفاق على التعاون بين المستشفى ومنظمة الصحة العالمية لضمان استمرارية إيصال المساعدات الطبية وسد النقص في القطاع الصحي.

وناقش الجانبان أيضا خططًا طبية لمساندة الفلسطينيين بما في ذلك إمكانية تقديم الخدمات الطبية اللازمة، ووضع آليات تنسيقية لدعم القطاع الصحي، ومساعدة مرضى السرطان من الأطفال وإجلائهم للعلاج في الخارج إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

تأتي هذه الزيارة جزءا من الجهود الإنسانية الاستثنائية للمستشفى الميداني الإماراتي، وسعيه لتعزيز التعاون الطبي مع منظمة الصحة العالمية وتبرز المستشفى ودوره الكبير في تقديم الرعاية الصحية في غزة منذ افتتاحه.

وأشاد وفد منظمة الصحة العالمية بالدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات في المجال الطبي وجهودها المتواصلة في تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين في ظل الظروف الصعبة في قطاع غزة.