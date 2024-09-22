الامارات | «إقامة دبي» تلتقي متعامليها في دبي مول من 23 إلى 26 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي حملتها التوعوية «من أجلكم نحن هنا» التي أحرزت نجاحات متميزة في استقطاب عدد كبير من الزوار في مختلف مناطق دبي، حيث تعرّفوا إلى أبرز الخدمات المقدمة.

واختارت إقامة دبي هذه المرة مواصلة الحملة في «دبي مول» من 23 إلى 26 سبتمبر، بهدف تحسين آليات التواصل المباشر مع المتعاملين وتعريفهم بالخدمات الذكية والمتطورة المقدمة من الإدارة، ما يعزز وعيهم بالخدمات وطرق الحصول عليها.

وتستعرض الحملة خدمات متعددة تشمل البوابة الذكية، وأذونات الدخول، والإقامة الذهبية، والتأشيرات بأنواعها، وخدمات الهوية والجنسية، والاستشارات القانونية، وباقة العمل، ومنصة جوازات الأطفال، كما سيتم التركيز على خدمة «04»، وهي منصة مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين، وتقديم حلول سريعة وشاملة.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي بالوكالة، العميد عبدالصمد حسين سليمان، أن استمرار الحملة يأتي ضمن جهود إقامة دبي لتعزيز قنوات التواصل مع المجتمع، من خلال تعريفه بالخدمات التي تسهم في تيسير حياته اليومية.

وأشار إلى التزام الإدارة بالابتكار المستمر وتقديم خدمات تعتمد على أحدث التقنيات لتلبية تطلعات المتعاملين وضمان رضاهم.