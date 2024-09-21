شرطة دبي تضبط 3779 اسكوتر ودراجة هوائية كهربائية مخالفة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد العميد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نشر التوعية والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، منوهاً إلى اهتمام شرطة دبي بتعزيز الوعي بين جميع مستخدمي الطريق من «سائقين، وركاب، ومشاة» لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً.

وأوضح العميد عمر عاشور، أن شرطة دبي لا تدخر جهداً في تعزيز السلامة المرورية بين مستخدمي الطريق، وإشعارهم بالأمان من خلال تكثيف عمليات الضبط المروري الهادف إلى الحد من المخالفات المرورية، وضبط السائقين المُخالفين والمستهترين بأرواح الناس، والمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة من ضبط أمن الطرق وتقليل حوادث الوفيات فيها.

إحصائيات

وفي هذا السياق، قال العميد عمر عاشور: إن مركز شرطة نايف أطلق حملة لتعزيز الوعي باستخدام «الاسكوترات»، والدراجات الهوائية والكهربائية وضبط المخالفة منها في منطقة الاختصاص، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور منذ بداية العام الجاري، وأدت هذه الحملة إلى حجز 3779 سكوتر ودراجة هوائية وكهربائية في الـ 8 أشهر الماضية، منها 2286 دراجة هوائية، و771 دراجة كهربائية، و722 سكوتر.

خطورة كبيرة

وبين العميد عمر عاشور أن قيادة «الاسكوترات» والدرجات الهوائية والكهربائية، تشكل خطورة كبيرة على مستخدميها ومرتادي الطرق، لاسيما إذا تم استخدامها في الأماكن غير المخصصة لها، وقيادتها على الطرق العامة، الأمر الذي يتسبب في إرباك السائقين، لذلك تحرص شرطة دبي على سلامة مستخدمي تلك الوسائل وسلامة مستخدمي الطريق من خلال حملات التوعية المستمرة بشكل دوري، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى جعل الطرق أكثر أماناً.

إجراءات الأمن والسلامة

وشدد العميد عمر عاشور على أهمية التقيد بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة عند قيادة «الاسكوترات» والدراجات الهوائية أو الكهربائية، ومن ضمنها قيادة الدراجة في المسارات التي تحددها سلطة الترخيص، وعدم قيادة الدراجة في المسارات المخصصة لرياضة الجري أو المشي، وعدم إضافة راكب على الاسكوتر الكهربائي أو أي شيء قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن، والتقيد بمتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من سلطة الترخيص عند قيادة الدراجة، والسير باتجاه حركة المرور دائماً وليس العكس، والالتزام بالمسارات.

وأكد على أهمية النزول من الدراجة أثناء العبور من معبر المشاة، وترك مسافة أمان كافية مع المركبات الأخرى والمشاة، وعدم إدخال إضافات أو تعديلات جوهرية على الدراجة، وعدم السماح بسحب الدراجة بأي مركبة أو سحب أي شيء بالدراجة، بالإضافة إلى استخدام الأنوار الخلفية والجانبية في الدراجة، وارتداء الخوذة، واستخدام الجاكيت الفسفوري، وتجنب القيادة ليلاً أو في الحالات الجوية المتقلبة.

الالتزام بالقواعد

ودعا العميد عمر عاشور سائقي الدراجات إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، والتقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، وكذلك الالتزام بكافة مُتطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المُشار إليها في المناطق المسموح القيادة فيها لضمان حماية الناس.

مناشدة

وناشد العميد عمر عاشور أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها من خلال خدمة «عين الشرطة» عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901، مُتمنياً السلامة للجميع