الامارات | شرطة دبي تضبط سائقاً وتحجز سيارة قادها بسرعة 220 كم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، سائقاً وحجزت سيارته، بعد أن قادها بطيش وتهور على شارع الشيخ محمد بن زايد، بسرعة تجاوزت 220 كم في الساعة، معرّضاً حياته وحياة مستخدمي الشارع للخطر.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سيف مهير المزروعي، أنه بينما كانت إحدى الدوريات المرورية تقوم بمهامها على شارع الشيخ محمد بن زايد، فجر الأربعاء الماضي، رصدت سيارة يقودها شاب بسرعة فائقة، وعند محاولة إيقافه باستخدام اللوحات والنداءات، زاد سرعته إلى أن تجاوزت 220 كم في الساعة، معرّضاً سلامته وسلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الدوريات الأخرى لتأمين الشوارع وإيقاف السيارة، حيث تم حجزها والقبض على السائق وتحويله إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضح اللواء المزروعي أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، فإنه تم تطبيق غرامة فك حجز المركبة التي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم.

وحذّر اللواء المزروعي سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب من يقودها بطريقة تُعرّض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالطريق، حيث يتم إيقافهم وحجز مركباتهم، وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، داعياً أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عند رصد ظواهر سلبية عبر خدمة «عين الشرطة» المتوفرة في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.