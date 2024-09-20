قمة "فوربس الشرق الأوسط لقادة الرعاية الصحية" تنطلق في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - بمشاركة وحضور نخبة من قادة الأعمال والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب الوزراء والمسؤولين الحكوميين وخبراء الصحة، انطلقت اليوم في العاصمه أبوظبي قمة فوربس الشرق الأوسط في نسختها الثالثة لقادة الرعاية الصحية.

على مدار يومين، ستقدم القمة سلسلة من الجلسات النقاشية المثمرة، وورش العمل التفاعلية المختلفة.

تُعدُّ هذه القمة فرصة لتسليط الضوء على القادة في هذا المجال الذين يسخِّرون الأدوات والحلول المتطورة لتطوير قطاع الرعاية الصحية للأجيال المقبلة، وذلك من خلال إبراز هذه الإنجازات، وتعزيز التعاون بين قادة القطاع وصانعي السياسات وروّاد الرعاية الصحية لمواجهة التحديات المشتركة.

ستبحث القمة تحسين صحة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة وتبني أسلوب حياة متكامل.