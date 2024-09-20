الامارات | 40 ألف طالب وباحث يستفيدون من موارد «ابتكر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، توقيع مذكرتي شراكة استراتيجية مع مكتبات جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، لتوسيع الموارد على منصة «ابتكر»، وإتاحتها لنحو 40 ألف طالب وباحث، بهدف رفع كفاءة وتهيئة جيل المستقبل من الموظفين الحكوميين.

وتجسد «ابتكر» التي تعد أول منصة رقمية متخصصة في تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي في العالم العربي، رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعميم منهجية الابتكار الحكومي التي تتبناها دولة الإمارات، ونشرها على مستوى العالم العربي.

وتعد «ابتكر» منصة نوعية ذات محتوى معرفي متنوع وغني، وتمكنت من الوصول إلى 200 ألف مستخدم في 176 دولة حتى الآن، وتضم أكثر من 560 تقريراً ودراسة تستعرض بعض أفضل الأمثلة على الابتكار في القطاع الحكومي من جميع أنحاء العالم.

وتوفر المنصة دورات تدريبية مفتوحة عبر الإنترنت، وأدلة ابتكار، وأدوات عملية وكتيبات إرشادية، حول مواضيع مثل تنظيم «الهاكاثونات» الحكومية، وكيفية تبني الأفكار الجديدة في الحكومة.

وأكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، أن الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا، تعكس التزام الحكومة بنشر المعرفة، وتعزيز ثقافة الابتكار في دولة الإمارات، وتمكين جيل مستقبلي من المبتكرين في القطاع الحكومي، يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات، وفي مقدمتها رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأكد مدير جامعة الإمارات بالإنابة، الدكتور أحمد الرئيسي، أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع رؤية ورسالة جامعة الإمارات، بأهمية الإسهام الفعال في صناعة مستقبل تعليمي مستدام، والعمل على تطوير القدرات التنافسية للطلبة، من خلال تشجيعهم على الابتكار.

ورحب مدير مجمع كليات التقنية العليا الدكتور فيصل العيان، بالتعاون مع «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي» عبر منصة «ابتكر» التي تساعد في إثراء التجربة الأكاديمية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.

ويعمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالشراكة مع مكتبات جامعة الإمارات، على دمج أحدث المراجع من منصة «ابتكر» في السجل الرقمي للجامعة، ما يمكّن طلاب وأعضاء هيئة التدريس من الوصول إلى مجموعة غنية من الموارد الرقمية التي تشمل الأوراق البحثية، ومجموعات أدوات الابتكار.