الامارات | %120 ارتفاعاً في طلبات الترشح لـ «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين استقبال أكثر من 7700 طلب ترشح للمشاركة في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، بزيادة 120% على طلبات الترشح التي استقبلتها الجائزة في دورتها الأولى، والتي بلغت نحو 3500 طلب ترشح. وبدأت اللجان المختصة في مرحلة التقييم الفني والميداني لملفات المشاركين في الجائزة، التي تنظم برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تمهيداً للإعلان عن الفائزين البالغ عددهم 90 فائزاً، وتكريمهم في نوفمبر المقبل.

وقالت مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الوزارة، دلال الشحي، إن الجائزة تشكل رؤية رائدة في مسيرة سوق العمل الإماراتية، عبر ما تتبناه من محاور تضيء على تميز الشركات، وتنافسيتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن دورها في الإضاءة على التكاملية في قطاع الأعمال، ودور القوى العاملة بفئاتها المختلفة في نجاح واستدامة أعمال الشركات، وتكريم تلك الممارسات وتعزيزها ورعايتها، بهدف استدامتها وتطويرها، ما يدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في الريادة العالمية بمختلف المجالات.

وأوضحت الشحي أن لجان التحكيم تتكون من مقيّمين ومختصين وخبراء دوليين في المجالات العمالية، وقطاعات سوق العمل وجودة بيئة العمل، وغيرها من المجالات ذات الصلة بتعزيز تنافسية سوق العمل.

وأكدت حياد وشفافية عمل لجان التحكيم في مراحل عمل تقييم طلبات الترشح في جميع فئات الجائزة البالغ عددها خمس فئات، هي فئة الشركات، وفئة القوى العاملة المتميزة، وفئة السكنات العمالية، وفئة شركاء خدمات الأعمال، إضافة إلى فئة التكريم الخاص.

وترعى الجائزة مجموعة من كبريات الشركات في الدولة، تشمل مجموعة «داماك»، ومجموعة ماجد الفطيم، بالرعاية الماسية، والمجمع التأميني، و«شركة بن غاطي للتطوير العقاري»، ومجموعة «الدار»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، بالرعاية البلاتينية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز نحو 37 مليون درهم، وتحصل الشركات الفائزة على حزمة من المزايا من ضمنها تصنيفها في الفئة الأولى، ضمن نظام تصنيف الشركات الذي تتبعه وزارة الموارد البشرية والتوطين، والاستفادة من خصومات على الخدمات التي تقدمها الوزارة، فضلاً عن منحها الأولوية في إنجاز المعاملات، ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة، بينما يحصل الفائز بالمركز الأول من العمالة على جائزة قيمتها 100 ألف درهم، والمركز الثاني على 75 ألف درهم، والثالث على 50 ألف درهم، فضلاً عن جوائز عينية قيمة.