«الإمارات للعمل المناخي»: رؤية واضحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

ناقش مجلس الإمارات للعمل المناخي مستجدات تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المناخية بالتعاون مع كل الجهات المعنية في الإمارات، والاستعدادات النهائية للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف COP29 المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان في نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي الثالث لعام 2024 برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

وقالت معاليها: «يأتي الاجتماع في توقيت مهم خلال مشاركتنا في العديد من الأحداث الدولية المهمة والتي نحرص من خلالها على طرح رؤية دولة الإمارات في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستدامة، وذلك على غرار مشاركتنا الأخيرة في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في البرازيل ومشاركتنا المقبلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نتطلع من خلالها إلى إبراز دور الإمارات في إيجاد حلول للتحديات المناخية على الصعيدين الوطني والعالمي وتحقيق الاستدامة البيئية».

وأضافت: «تمتلك الإمارات رؤية واضحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 وتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية، وتم ترجمة تلك الرؤية من خلال مشاريع وإنجازات نريد البناء عليها. وكلنا ثقة بأننا معاً ومن خلال هذا المجلس سنواصل العمل من أجل تنفيذ هذه الرؤية من خلال مختلف القطاعات وفق الجدول الزمني الموضوع. فعلينا أن نبرز للعالم كعادتنا خطواتنا التنفيذية على أرض الواقع من خلال نتائج شفافة وملموسة. فهدفنا هو البناء على إرث الإمارات التاريخي في العمل المناخي والبيئي».

وتضمنت مناقشات الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل المناخي عدداً من الموضوعات أهمها متابعة تنفيذ استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث أكد الاجتماع مواصلة التنسيق مع كل الأطراف المعنية لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الموضوعة، وضرورة رفع تقرير سنوي بشأن نتائج ومستجدات تنفيذ الاستراتيجية للعرض على مجلس الوزراء في يناير من كل عام ابتداءً من 2025.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات للمشاركة الوطنية لمؤتمر الأطراف COP29 والعمل على وضع استراتيجية وخطة تنفيذية للبناء على إرث ونجاح مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي في الإمارات، والتنسيق حول المبادرات التي سيتم عرضها مع كل الجهات المعنية المشاركة ضمن وفد الإمارات، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا لمؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان.