الامارات | تخريج أول فريق إنقاذ بري نسائي على مستوى الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، تخريج أول فريق إنقاذ بري من العنصر النسائي لعدد 18 من صف الضباط على مستوى الدولة، بحضور مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، ومدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، اللواء راشد خليفة الفلاسي، ومدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، العميد الدكتور صالح الحمراني، ونائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، العميد نبيل عبدالله الرضا، ومدير إدارة البحث والإنقاذ، العقيد خبير خالد الحمادي، وعدد من الضباط.

وهنأ القائد العام لشرطة دبي، عضوات الفريق النسائي الأول من نوعه على مستوى الدولة، بتخرجهن في دورات تخصصية في الإنقاذ البري، مؤكداً التزام شرطة دبي بتمكين العناصر النسائية في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية، ورفع كفاءتهن، وإلحاقهن بتدريبات علمية وميدانية تعزّز قدرتهن على أداء العمل بكفاءة ومهنية، وتُمكنهن من التعامل بحرفية مع الحالات الطارئة.

وأضاف «تلعب المرأة الإماراتية دوراً حيوياً في التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، ومنها القطاعان الأمني والشرطي. فخورون بتأسيس أول فريق من العناصر النسائية اللواتي سيعملن إلى جانب زملائهن من الرجال في تنفيذ عمليات الإنقاذ البري. وبوجود عناصر نسائية مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات والمساهمة بفعالية في عمليات الإنقاذ، الأمر الذي يُسهم في تعزيز منظومة العمل الشرطي».

من جانبه، بارك اللواء عبدالله علي الغيثي، للعناصر النسائية تخرجهن، وتجاوزهن دورات وتدريبات وسيناريوهات ميدانية تُحاكي الواقع، وقدرتهن على الوصول إلى مستويات متقدمة في كيفية التعامل مع الحوادث والبلاغات بمؤشرات قياسية. وأشاد بما أظهرنه الخريجات الـ18 من مهارات عالية في التدريب والتعامل مع السيناريوهات المختلفة، وحرصهن الكبير على إثبات جدارتهن وقدراتهن في التعامل مع عمليات الإنقاذ والإنزال والانتشال.

من جانبهن، أعربت الخريجات عن فخرهن بهذا الإنجاز، خصوصاً أنهن السباقات في التخصص في عمليات الإنقاذ البري، مؤكدات أن حرص واهتمام شرطة دبي بتأهيلهن وتدريبهن يعكس النهج الذي تسير عليه في تمكين المرأة في القطاعين الأمني والشرطي.

وشهد التخريج، تنفيذ العديد من السيناريوهات منها المتخصصة في عمليات الإنقاذ في حوادث الطرق والإطفاء الرغوي، وكيفية فتح أبواب المركبات، وكيفية استخدام أجهزة الإنارة، وكيفية استخدام البالونات الهوائية.

• الفريق عبدالله المري: شرطة دبي ملتزمة بتمكين العناصر النسائية في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية، ورفع كفاءتهن.