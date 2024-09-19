حمدان بن محمد يشهد تخريج دفعة من طلبة الماجستير بالكلية العليا للتجارة في باريس - فرع دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تخريج دفعة من طلبة ماجستير "العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال" في الكلية العليا للتجارة في باريس - فرع دبي "ESCP"، والذي تقدمه عبر حرمها الجامعي في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وبارك سموه للخريجين اجتهادهم ومثابرتهم في التحصيل العلمي، وتخرجهم من هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة، داعياً إياهم إلى تسخير ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يعتبر إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية ورفدها بالعلوم والمعارف الحديثة، أولوية استراتيجية بوصفهم الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة. وثمن سموه الجهود التي تبذلها الصروح الأكاديمية العالمية في إمارة دبي للنهوض بقطاع التعليم وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الساعية إلى تمكين المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية وتعزيز رأس مالها البشري.

وتقدم سموه بالشكر لمجموعة الرستماني لتقديمها منحاً تعليمية للطلبة الإماراتيين للالتحاق ببرنامج الماجستير، مثمناً حرص المؤسسات الخاصة على المساهمة في دعم الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي. وفي ختام الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، التقطت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع الخريجين الذين أعربوا عن خالص شكرهم لتشريفه حفل تخرجهم.

وضمّت الدفعة الأولى 220 طالباً وطالبة من الإماراتيين تم اختيارهم من بين المتميزين ضمن البرامج الريادية، بعد ترشيحهم من قبل مؤسساتهم من القطاعين الحكومي والخاص، ومنها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ووكالة الإمارات للفضاء، ووزارة الخارجية، ومصدر، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة دبي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، وشركة نواة للطاقة، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومبادلة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وأدنوك، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وطيران الإمارات، والهيئة الاتحادية للضرائب، والاتحاد للقطارات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والمصرف المركزي، وبلدية دبي، واتصالات، وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، وقد قدمت مجموعة الرستماني منحاً تعليمية كاملة لهذه الدفعة.

وقد افتتحت الكلية العليا للتجارة في باريس "ESCP" حرمها الجامعي السابع في العالم، والأول في المنطقة في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عام 2022، وتقدم من خلاله مجموعة من البرامج والشهادات التعليمية المتنوعة والبرامج المستحدثة للمرة الأولى في المنطقة والعالم، وتعد الكلية أولى الكليات العليا للتجارة وأقدمها في العالم، حيث تم تأسيسها في عام 1819.

ويركز برنامج "ماجستير العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال"، الذي يصنف في المرتبة الرابعة عالمياً، على المجالات المتعلقة بالتقنيات الناشئة وأبرز الاتجاهات المستقبلية، إضافة إلى معالجة التحديات في عالم تحركه البيانات، وتطبيق مهارات حل المشكلات والتحليل واتخاذ القرارات الاستراتيجية.