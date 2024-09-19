"المؤتمر العالمي للمرافق" بأبوظبي يختتم نسخته الـ3 بنجاح كبير

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتم المؤتمر العالمي للمرافق في نسخته الثالثة فعالياته التقنية والمتخصصة، بنجاح كبير، وسلط الضوء على أحدث التطورات البحثية والخدمات التقنية والحلول المبتكرة لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي.



شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 300 وزير ومدير تنفيذي من مختلف أنحاء العالم، وقادة القطاع، لتقديم رؤى وتحليلات تتناول إدارة جانب الطلب، وتحديث شبكة الكهرباء، وإبرام الشراكات، ومعالجة ندرة المياه.



استعرض، المؤتمر في نسخته الحالية، أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي تسهم في خفض انبعاثات الكربون وترشيد التكاليف، وزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء التجاري، ما يدعم التحوّل نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع المرافق.