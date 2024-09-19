الامارات | حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (61) لسنة 2024 بتعيين منى عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العصيمي، مديراً تنفيذياً لقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطُّرق والمواصلات.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.