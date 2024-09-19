سفارة الإمارات ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس الدولة إلى الولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - رحبت سفارة الإمارات لدى الولايات المتحدة بالزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأميركية، واجتماعه المزمع مع فخامة الرئيس جو بايدن.

ونشرت سفارة الإمارات لدى الولايات المتحدة تدوينة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس:"مرحبا الساع .. نتطلع للترحيب بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الأسبوع القادم في واشنطن العاصمة في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس دولة الإمارات للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأضافت:"ستعزز الزيارة علاقاتنا الثنائية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، واستكشاف الفضاء، والطاقة النظيفة، والتجارة، واستقرار المنطقة".