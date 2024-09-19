"أبوظبي للتنقُّل" يُطلق خدمة الحافلات الخضراء لتعزيز منظومة النقل المستدام في الإمارة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل» خدمة الحافلات الخضراء، وتتضمَّن الخدمة أسطولاً من الحافلات يعمل بطاقة الهيدروجين النظيف والطاقة الكهربائية، ما يجسِّد التزام الإمارة بالتقليل من بصمتها الكربونية والارتقاء بجودة حياة سكانها، وتبنّي التقنيات الخضراء المتقدِّمة في شبكة النقل العام، وتحديد معايير جديدة في التنقُّل الحضري المستدام. وستبدأ خدمة الحافلات الخضراء على المسار رقم 65 بين مارينا مول وشمس بوتيك في جزيرة الريم.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة تنفيذ برنامج الحافلات الخضراء الذي طوَّره مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل» بهدف تحويل جزيرة أبوظبي إلى منطقة نقل عام أخضر بحلول عام 2030. وبموجب الخطة، أُجرِيَت دراسة، هي الأولى من نوعها في أبوظبي والمنطقة، لتقييم أداء الحافلات التي تعمل بالهيدروجين والكهرباء في المناخ المحلي والبيئة الحضرية. وشملت الدراسة التقييم الفني للحافلات المختلفة وأدائها، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية والوكالات المتخصِّصة في تصنيع الحافلات والحكومات.

ويُعدُّ برنامج الحافلات الخضراء في إمارة أبوظبي، خطة عمل شاملة لتقييم حافلات النقل العام وتشغيلها في إمارة أبوظبي، لتقييم أفضل تقنيات الهيدروجين والكهرباء واختيار الأفضل منها، وتقديمها لسكان إمارة أبوظبي وزوّارها بالتعاون مع الهيئات الحكومية الدولية ومُصنِّعي الحافلات، لتكون الحلول أكثر ملاءمة للبيئة المحلية. ويشمل البرنامج تطوير كفاءات إماراتية من خلال برامج تدريبية نوعية في مجال الحافلات الهيدروجينية والكهربائية، وبرامج تدريب عملية في جمهورية كوريا وجمهورية الصين الشعبية.

أُطلِق برنامج الحافلات العامة الخضراء في نوفمبر 2023، وتنتهي فترة تقييمه في يونيو 2025، ويتضمن تدريباً لمُشغِّلي الحافلات والسائقين، ضمن جلسات نظرية وعملية مقدَّمة من شركاء مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل» في الحافلات الخضراء، مع مواصلة تدريب الفنيين المعتمدين على إجراء الصيانة والفحوصات اليومية.

ويقيِّم برنامج الحافلات الخضراء أداء الحافلات ويبني مرافقَ دعمٍ لها في الموقع، وبتحويل اعتماد أسطول حافلات النقل العام من استخدام وقود الديزل إلى استخدام الطاقة المتجدِّدة، ينخفض مستقبلاً مُعدَّل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً في إمارة أبوظبي بأكثر من 100 ألف طن متري.

ويُعدُّ البرنامج منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يتيح لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل» التعاون بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والدوليين، ومنهم الجهات الحكومية وقادة الصناعة، لتنفيذ برنامج الحافلات الخضراء.

وإلى جانب أهداف البرنامج لجعل جزيرة أبوظبي منطقة نقل عام أخضر بحلول عام 2030، فإنَّ مبادرة برنامج الحافلات الخضراء تهدف أيضاً إلى خفض الانبعاثات الكربونية من أسطول النقل العام في أبوظبي، حيث يحدِّد هذا البرنامج المواصفات القياسية للحافلات الخضراء المناسبة للمناخ وظروف التشغيل في إمارة أبوظبي. ويعكس تقليلُ انبعاثات الغازات الدفيئة من أساطيل النقل العام التزامَ أبوظبي باتفاق باريس، للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.