رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات يفوز بجائزة دولية

ابوظبي - سيف اليزيد - فاز الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بجائزة "الإنجاز مدى الحياة" ضمن جوائز الإنجاز العالمي لعام 2024 من قبل الاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات "ISC2".

وتهدف جوائز الإنجاز العالمي إلى تكريم الأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة في مجال الأمن السيبراني لعالم سيبراني آمن ومأمون.

وقال الدكتور الكويتي، إن الفوز بالجائزة هو نتيجة حتمية لصواب الرؤى الإستراتيجية للقيادة الرشيدة بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوفير الدعم اللا محدود من أجل تحقيق المراكز الأولى عالمياً في المجالات والقطاعات المختلفة، بما يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في تمكين ورعاية ودعم كوادرها الوطنية وتحقيق الإنجازات العالمية.

وأضاف أن هذه الجائزة تمثل اعترافاً دولياً جديداً بجهود دولة الإمارات الكبيرة في مجال الأمن السيبراني وتعزيز التعاون الدولي من أجل عالم سيبراني أكثر أماناً.

يذكر أن مجلس الأمن السيبراني يعمل منذ تأسيسه ضمن إستراتيجية متطورة تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومرنة تساعد الهيئات والمؤسسات والأفراد على تحقيق طموحاتهم وتمكّنهم من التطور بما يحقق جودة الحياة الرقمية وخلق مجتمع إماراتي رقمي آمن.