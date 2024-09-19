«التنمية الأسرية» تنفذ برامج تدريبية للمقبلين على الزواج

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية برنامج «رخصة الحياة الزوجية»، الذي يستهدف الشباب والمقبلين على الزواج، من أجل تمكينهم من بناء أسر إماراتية واعية ومتماسكة ومستدامة.

جاء البرنامج بهدف التركيز والتعريف باستراتيجيات التخطيط لاستدامة الأسرة، وتحديد أدوار ومسؤوليات الزوجين، والذي يتضمن خطوات بناء الألفة والمودة بين الزوجين، ومهارات التواصل الفعال فيما بينهما، وآليات إدارة الخلافات والتحديات الأسرية بطرق عملية.

وتضمن تنفيذ برنامج «رخصة الحياة الزوجية» ورش عمل ومحاضرات ضمن برنامج تدريبي لمدة خمسة أيام، حيث يهدف إلى إكساب المشاركين أسس ومبادئ ومهارات بناء الحياة الزوجية السليمة والتخطيط لاستدامتها، وتزويدهم بمهارات التواصل الفعال ومد جسور الألفة بين الزوجين، وتعلم المهارات الفكرية والنفسية والاجتماعية المطلوبة، بالإضافة إلى تدريب الفتيات على مهارات إدارة شؤون المنزل.