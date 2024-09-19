الامارات | حمدان بن محمد: الابتكار والريادة والإلهام قيم متأصلة في الشخصية الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الدكتورة بشرى البلوشي، والدكتور محمد حمد الكويتي، لحصولهما على جائزتين دوليتين.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «في تكريم دولي جديد للكفاءات الوطنية، نبارك للدكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني، لحصولها على جائزة المدير التنفيذي من قِبل الاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات (ISC2)، لتكون بذلك أول امرأة عربية تفوز بهذه الجائزة المرموقة. كما نهنئ الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لحصوله على جائزة (الإنجاز مدى الحياة). الابتكار والريادة والإلهام هي قيم متأصلة في تكوين الشخصية الإماراتية، ولدينا نماذج مشرفة وشباب طموح يسعى دوماً للريادة وتحقيق المراكز الأولى، فهذا هو نهج دولتنا وفكر قادتنا».