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‎فيديو.. شرطة أبوظبي توضح إرشادات سلامة الطلبة بالحافلات المدرسية

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ابوظبي - سيف اليزيد - بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يوضح الإرشادات الضرورية التي يجب إتباعها من سائقي الحافلات المدرسية والمشرفات من أجل سلامة الطلبة في رحلة الذهاب والرجوع إلى المدرسة.

  • ‎فيديو.. شرطة أبوظبي توضح إرشادات سلامة الطلبة بالحافلات المدرسية

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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