الامارات | براند دبي ينظم الدورة الرابعة من "مهرجان مترو دبي للموسيقى" تنطلق 21 سبتمبر الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 سبتمبر 2024

أعلن "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن موعد انطلاق "مهرجان مترو دبي للموسيقى" الحدث الموسيقي الأول من نوعه في المنطقة من الفترة 21 إلى 27 سبتمبر الجاري، حيث سيكون زوار ومستخدمو مترو دبي على موعد مع تجارب وعروض موسيقية فريدة بمشاركة أكثر من 20 عازفاً من دولة الإمارات ومختلف انحاء العالم.

وسيقدم المشاركون ابداعاتهم يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى العاشرة ليلاً في 5 محطات مترو رئيسية هي: محطة دبي مول، ومول الإمارات وبرجمان، والاتحاد، ومركز دبي للسلع المتعددة، كونها محطات مركزية وتعد الأكثر استخداماً من قبل ركاب المترو على مدار اليوم، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من مستخدمي مترو دبي الذي يقدر عددهم بعشرات الآلاف يومياً، للاستمتاع بالإبداعات الموسيقية المميزة التي تحمل رسائل فنية من مختلف ثقافات العالم، مما يضيف لمسة خاصة إلى التنقل اليومي لسكان دبي.

وفي هذه المناسبة قال راشد الملا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "تفتخر الهيئة بهذه الشراكة مع براند دبي في الدورة الرابعة من "مهرجان مترو دبي للموسيقى" كحدث استثنائي ضمن أجندة الفعاليات الإبداعية في دبي، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانطلاق مترو دبي الوسيلة الأكثر استخداماً بين وسائل النقل العام في إمارة دبي، وهي خطوة تعزز جهود الهيئة في رفع مستوى الرضا والسعادة والايجابية بين سكان وزوار الإمارة".

وأضاف الملا: "تسعى الهيئة إلى توثيق الشراكة المستمرة مع "براند دبي"، بما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة في جعل دبي المكان الأفضل للعيش وجودة الحياة، حيث تقدم هذه الفعالية غير التقليدية شهادة على جاذبية مدينة تنبض بالفنون. تعد محطات مترو دبي موقعاً مناسباً لاستضافة فعاليات المهرجان بما يقدمه من عروض تتميز بأنها تُقدَّم في الأماكن المفتوحة بين الناس، حيث يمتلك مترو دبي أكثر من 53 محطة موزعة على مختلف مناطق الإمارة ".

عروض موسيقية استثنائية

بدورها اعربت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "عن سعادتها بالشراكة المستمرة مع هيئة الطرق والمواصلات ودعمها للنسخة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، لما يشكله المترو من أهمية كالوسيلة الأكثر استخداماً بين وسائل النقل العام في دبي. مؤكدة أن المهرجان يعكس التزام "براند دبي" بتوفير تجارب فريدة لأفراد المجتمع من خلال دمج العروض الموسيقية الجذابة في التنقل اليومي.

وقالت السويدي: "يتميز مهرجان هذا العام بمجموعة استثنائية من الموسيقيين من جميع أنحاء العالم، حيث يجلب كل منهم مواهبه الفريدة المتنوعة إلى محطات مترو دبي، وينسجم هذا المهرجان مع المكانة المتطورة والعالمية لمدينة دبي وتنوعها الثقافي والاجتماعي، باعتبارها واحدة من أفضل الأماكن للعيش والزيارة في العالم".

وأضافت مديرة براند دبي: "مشاركة 20 عازف وموسيقي من دولة الإمارات والعالم في هذه الدورة، وهو تأكيد إضافي على الاهتمام الذي يحظى به المبدعون في دبي التي تعد اليوم نموذجاً للمدن العالمية التي تضع الإبداع ضمن أولويات رؤيتها.. مشيرة إلى حرص "براند دبي" على الاحتفاء بالإسهامات الإبداعية بمختلف اشكالها، اعترافاً بأن الإبداع هو أحد أهم مقومات ازدهار المجتمعات و أكثرها تأثيراً في تطورها و هو ما نحاول التعبير عنه من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية بالتعاون مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي وكافة الجهات المعنية بدعم الإبداع في دبي."

موسيقى عالمية

سيضم مهرجان مترو دبي للموسيقى مزيجاً متنوعاً من الموسيقيين العالميين، وسيستمتع مستخدمو المترو بدبي من مختلف الجنسيات بمجموعة متنوعة من الأساليب الموسيقية، حيث سيستعرض المشاركون مهاراتهم عبر مجموعة متنوعة من الآلات، بما في ذلك الآلات الوترية والإيقاعية والنفخية وحتى الإبداعات الفريدة على الآلات المصنوعة من مواد مستدامة.

مشاركة عالمية

ويشارك في نسخة هذا العام من المهرجان فنانين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم، حيث سيقدم المشاركون مقطوعات موسيقية على آلات مميزة من أهمها القانون، ولوحة المفاتيح، والطبول، والأكورديون، والفلوت، والكمان، والساكسفون، والبيانو، والبلافون، والدربوكة، والكيتار، والماريمبا، وآلات الإيقاع المتنوعة الأخرى من جميع أنحاء العالم. كما سيعزف الموسيقيون على الجيتار الكهربائي، والطبول، والآلات محلية الصنع، وأخرى مستحدثة.

عروض مثيرة

وستعرض الدورة الرابعة من المهرجان، مجموعة متنوعة من العروض الاستثنائية، وتشمل أبرز الفعاليات أداءً رائعاً لشاب إماراتي مصاب بالتوحد يعزف على البيانو بشكل احترافي، وعرضاً موسيقياً مبتكراً يضم آلات مصنوعة من مواد معاد تدويرها، وعروضاً لفناني الشارع الذين يحتفون بالموسيقى التراثية التقليدية.

كما سيستمتع الحضور بعروض موسيقية داخل مقطورات المترو المتنقلة بين المحطات الــ 5 ، وكذلك بعرض beatboxing مثير للإعجاب، وعرض للدمى مصحوباً بموسيقى حية، وعرض نابض بالحياة للإيقاعات العالمية، ويضم مجموعة متنوعة من آلات الإيقاع والأنماط الموسيقية. بالإضافة إلى ذلك، سيضم المهرجان ثنائياً ديناميكياً يعزف على آلة القانون، وعروض لافتة للنظر مع تأثيرات ضوئية، مما يعد بتجربة لا تُنسى للجميع. كما سيضم مهرجان هذا العام عريضاً فريداً للمزج بين إيقاع الطبول والألوان المضيئة.

وتعكس الأساليب الموسيقية التي يقدمها الفنانون المشاركون في الحدث على مدار أسبوع كامل حالة فريدة من الإبداع الموسيقى، وكذلك التجارب الموسيقية التي تقدم مفهوماً مبتكراً من الالحان الموسيقية القادرة على توليد نغمات جديدة عبر دمج الآلات الموسيقية.