الامارات | مجموعة اينوك تفوز بجائزة مرموقة للسلامة والصحّة عن محطة الخدمة المستقبلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 سبتمبر 2024

فازت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، بالجائزة المرموقة "عالم السلامة والصحة في آسيا" (WSHAsia) للعام 2024 عن فئة "الاستدامة البيئية"، وذلك تقديراً لمستوى الابتكار الذي أظهرته المجموعة في تصميم وتقنيات محطة الخدمة المستقبلية. ويأتي هذا التقدير ليؤكّد مجدّداً التزام اينوك بتعزيز الاستدامة في مختلف عمليات قطاع الطاقة من خلال عنصر الابتكار.

هذا وتكرّم جوائز "عالم السلامة والصحة في آسيا" الشركات التي تقدّم مساهمات كبيرة في مجال الاستدامة البيئية من حيث مستوى السلامة والصحة المهنية لمختلف منتجاتها وخدماتها. ويشمل ذلك الحلول المبتكرة التي تثبت نهجاً استباقياً لتعديل المنتجات والخدمات بحيث تخفّف من حدّة المشكلات البيئية الحالية والمستقبلية.

أنشئت محطة الخدمة المستقبلية في موقع إكسبو دبي 2020 للدفع قدماً بمفهوم الاستدامة، واعتمد انشاؤها مبادئ المحاكاة الحيوية وتصميم وإنتاج المواد التي تمت نمذجتها وفق مكوّنات بيولوجية. وقد حقّقت محطة اينوك المبتكرة انجازاً بارزاً تمثّل في كونها أول محطة خدمة في العالم تنال التصنيف البلاتيني في "ريادة تصميمات الطاقة والبيئة" (LEED)، وذلك تأكيداً على أدائها الفائق في معايير عدّة أهمّها توفير الطاقة والفعّالية في استهلاك الماء وتخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن فوزنا اليوم بجائزة "عالم السلامة والصحة في آسيا" يؤكّد التزامنا بريادة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، فالاستدامة هي أولويةٌ رئيسية لعلامتنا التجارية، ومحطة الخدمة المستقبلية في موقع إكسبو 2020، الحائزة على جوائز عديدة، تجسّد تطلّعات اينوك نحو المزيد من العمل لدفع الابتكار من أجل تلبية متطلبات المستقبل."

وانطلاقاً من دورها كشركة وطنية رائدة في قطاع الطاقة، استطاعت اينوك على مرّ السنين ارساء بنية تحتية قوية للبيع بالتجزئة، ملتزمةً بتلبية طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لقيادة مسيرة التحوّل إلى الطاقة النظيفة. وبفضل حلولها المبتكرة وعالية التقنية التي تركّز على الاستدامة، تضطلع مجموعة اينوك بدورٍ ديناميكي في الجهود المستمرة لتنمية وتنويع اقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

تجدر الإشارة إلى أنّ محطة خدمة المستقبل من اينوك تستخدم مصادر متعدّدة للطاقة في سعيها نحو الاستدامة، ابتداءً من الطاقة الشمسية ووصولاً إلى طاقة الرياح، إضافة إلى مصادر الهيدروكربون التقليدية. وتوظف المحطة البالغة مساحتها 5,841.87 متراً مربعاً الطاقة المتجددة من خلال 283 لوحاً شمسياً كهروضوئياً مثبتاً لتوليد 140 ميغاواط/ساعة من الطاقة الشمسية، إضافة إلى توربين لطاقة الرياح قطره 25 متراً ويمكنه توليد 12.7 ميغاواط/ساعة من طاقة الرياح سنوياً ضمن موقع إكسبو الممتدّ على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة. ومنذ تدشينها، استحقّت محطة خدمة المستقبل تقدير العديد من الهيئات العالمية والمحلية لتصميمها المبتكر وعناصر الاستدامة التي تتميّز بها.