حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة 01:13.

الجزر الأول عند الساعة 18:59والجزر الثاني عند الساعة 07:45.

بحر عمان: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:35 والمد الثاني عند الساعة 22:07

و الجزر الأول عند الساعة 15:54والجزر الثاني عند الساعة 04:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 80 35

دبي 37 28 85 30

الشارقة 37 27 85 30

عجمان 36 29 85 40

المدينة 37 25 85 25

رأس الخيمة 40 26 80 25

الفجيرة 35 31 80 55

العـين 41 30 50 20

ليوا 42 28 80 10

الرويس 36 29 85 55

السلع 39 28 70 30

دلـمـا 35 31 70 25

طنب الكبرى / الصغرى 34 30 85 55

أبو موسى 33 31 85 65