"الصلح خير" تعيد 20 مليون درهم لأصحابها من دون اللجوء للقضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - نجحت مبادرة "الصلح خير" بشرطة الشارقة، والمتخصصة في حل النزاعات المالية والإصلاح بين الأطراف في التوصل إلى 385 حالة صلح خلال النصف الأول من العام الجاري، وإعادة 20 مليوناً و160 ألفاً و683 درهماً إلى أصحابها، من دون اللجوء إلى القضاء.

وقال العميد يوسف عبيد بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة إن مبادرة "الصلح خير"، ناهزت عامها الرابع عشر في حماية حقوق أصحاب البلاغات من المؤسسات والأفراد، والمحافظة على العلاقات بين أطرافها، وتمكين المدعين من استرداد حقوقهم بصورة ودية، تعزز ترابط النسيج الاجتماعي، وتضيق رقعة الخلاف بين الطرفين بعيداً عن أروقة المحاكم.

وأشار إلى أن المبادرة تُوجت بنتائج إيجابية ملموسة، من خلال فض المنازعات، وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في المحافظة على العلاقات الإنسانية والاجتماعية.