الامارات | تخريج الدفعة الأولى من دبلوم «استشراف الجاهزية المستقبلية» بشرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، اللواء أحمد محمد رفيع، تخريج الدفعة الأولى من الدبلوم المهني لاستشراف الجاهزية المستقبلية الذي نظمته شرطة دبي مُمثلة في مركز استشراف المستقبل، بالتعاون مع جامعة الشارقة والإدارة العامة للتدريب.

وسلم اللواء أحمد رفيع، الشهادات إلى الخريجين البالغ عددهم 29 خريجاً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة، ومدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، العميد الدكتور صالح الحمراني، ومدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، العقيد الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسيه، ونائبه بالوكالة المقدم عمر خليفه بالعبيدة السويدي، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام بالمركز، وعدد من الضباط والمدنيين.

وأكد اللواء أحمد رفيع أن استشراف المستقبل في العمل الشرطي أصبح يلعب دوراً مهماً في عملية صنع القرار والتنبؤ الأمني، واستباقية الحد من الجريمة، ومعرفة تطور المؤشرات، وكيفية وضع السيناريوهات التي تُمثل إحدى أدوات استشراف المستقبل.

وقال إن مثل هذه البرامج المهنية التخصصية تمثل الأرضية الصلبة لصنع القرار، والتنبؤ بالمتغيرات، ما يعزز القدرات الأمنية على فهم المشكلات وطرح الحلول والتدخل المُبكر لاحتواء التداعيات والتصدي للأزمات. من جانبه، قال العقيد الدكتور حمدان الغسيه، إن شرطة دبي تسعى دائماً إلى تأهيل منتسبيها في مجال استشراف المستقبل لتوفير الكوادر التخصصية، ما يساعد على إحداث نقلة نوعية في العديد من المجالات المهمة خصوصاً في عملية صنع القرار، والتخطيط، والتنبؤ، والإنذار المبكر، وغيرها من المجالات المهمة اللازمة لمواجهة التحديات، والسيطرة على المتغيرات.

وأوضح الغسيه أن الدبلوم المهني لاستشراف الجاهزية المستقبلية يهدف إلى إكساب المُنتسبين المعارف الأساسية، والأساليب الاستشرافية، والحسابات الكمية والكيفية، التي تمكنهم من تحليل المتغيرات الأمنية، وتفهم أبعاد الظواهر المجتمعية لتعزيز القدرات التخطيطية، بالإضافة إلى تعريفهم بأهمية النظريات المستقبلية التي يمكن أن تستخدم في مختلف الأعمال الشرطية.