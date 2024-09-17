الامارات | حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء كلية الإمام مالك للشريعة والقانون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 51 لسنة 2024، بتشكيل مجلس أمناء كلية الإمام مالك للشريعة والقانون برئاسة خالد جاسم بن كلبان وعضوية كل من جمــــال عبـدالرحمــــن المدفــــع نائباً للرئيس، والدكتور أحمـــد عبدالعزيــــز الحـــــداد وخالـــــد أحمــد الشيــــخ مبــــارك وأحمـــد عيسى ناصـــر الســـركال وأحمــــد مـحمـــد بــن مـسمـــــار، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للكلية.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.